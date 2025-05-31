В России упали цены на новые иномарки: китайские и корейские автомобили заметно подешевели

В последний весенний месяц текущего года сразу несколько брендов из Поднебесной снизили цены на свои новые автомобили на российском рынке — среди прочего, во многом это стало возможно за счет увеличения прямой выгоды на модели.
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