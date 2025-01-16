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Харьковское направление! Салют «Градов» уничтожил точки пуска дронов: враг не ожидал

Харьковское направление! Салют «Градов» уничтожил точки пуска дронов: враг не ожидал

Артиллерийские расчёты, используя установки РСЗО «Град», нанесли прицельные удары по укреплённым опорным пунктам и точкам запуска FPV-дронов, уничтожив живую силу и технику Вооружённых сил Украины.

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