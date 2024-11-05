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Крымская газета

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Мороз и солнце: какой будет погоде в Крыму на этой неделе

Мороз и солнце: какой будет погоде в Крыму на этой неделе

Ноябрь в Крыму начался с заморозков, на полуострове ожидается понижение температур до -6 ночью, рассказала корреспондентуКрымского информационного агентства начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.

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