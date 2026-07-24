Песков: Россия будет ждать идей США по мирному урегулированию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным заявил, что российская сторона будет ждать идей США по мирному урегулированию на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии