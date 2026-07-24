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Песков: Россия будет ждать идей США по мирному урегулированию на Украине

Песков: Россия будет ждать идей США по мирному урегулированию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным заявил, что российская сторона будет ждать идей США по мирному урегулированию на Украине.

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