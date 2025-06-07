Новый трейлер Directive 8020 посвятили демонстрации новой геймплейной механики ко...

Новый трейлер Directive 8020 посвятили демонстрации новой геймплейной механики космического хоррораСтудия Supermassive Games, известная своими интерактивными хоррорами Until Dawn, The Quarry и The Dark Pictures Anthology, готовится по-настоящему встряхнуть жанр космического ужаса.
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