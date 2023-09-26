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Россия разоблачила истинную цель США в Армении и посоветовала им вспомнить о "воздержании"

Россия разоблачила истинную цель США в Армении и посоветовала им вспомнить о "воздержании"

Посол России Антонов призвал американских политиков не усиливать в Армении антирусские настроенияНекоторое время назад представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Россия для Армении не является надёжным партнёром по безопасности.

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