Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечают в России 21 марта 2024 года Анна ЧернышоваВ сегодняшний день, 21 марта 2024 года, жители Российской Федерации и различных уголков мира принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных «Международному дню борьбы за искоренение расовой дискриминации».