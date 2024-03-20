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Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечают в России 21 марта 2024 года

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечают в России 21 марта 2024 года

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечают в России 21 марта 2024 года Анна ЧернышоваВ сегодняшний день, 21 марта 2024 года, жители Российской Федерации и различных уголков мира принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных «Международному дню борьбы за искоренение расовой дискриминации».

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