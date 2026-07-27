В Татарстане по нацпроекту обновили участок дороги Арск — Тюлячи

В Арском районе завершили ремонт участка автодороги Арск — Тюлячи протяженностью 1,7 км. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии