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ГТРК Татарстан

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В Татарстане по нацпроекту обновили участок дороги Арск — Тюлячи

В Татарстане по нацпроекту обновили участок дороги Арск — Тюлячи

В Арском районе завершили ремонт участка автодороги Арск — Тюлячи протяженностью 1,7 км. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

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