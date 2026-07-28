Атаки ВС РФ на суда в Чёрном море остановили работу Криворожского железорудного комбината

Один из крупнейших производителей железной руды на Украине — Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) в Кривом Роге — временно приостанавливает работу из-за фактической блокировки морской логистики, вызванной систематическими ударами ВС РФ по украинской портовой инфраструктуре и судам в Чёрном море.
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