Атаки ВС РФ на суда в Чёрном море остановили работу Криворожского железорудного комбината

Один из крупнейших производителей железной руды на Украине — Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) в Кривом Роге — временно приостанавливает работу из-за фактической блокировки морской логистики, вызванной систематическими ударами ВС РФ по украинской портовой инфраструктуре и судам в Чёрном море.