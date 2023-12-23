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Алаба 10-й раз признан футболистом года в Австрии. Он выигрывает награду 4-й год подряд

Алаба 10-й раз признан футболистом года в Австрии. Он выигрывает награду 4-й год подряд

Австрийский защитник «Реала» выиграл эту награду 10-й раз и четвертый год подряд. Приз также присуждался Давиду в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021 и 2022 годах.

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