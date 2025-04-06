В США – торнадо и наводнения: погибли не менее 12 человек

В США пятый день продолжается "вспышка непогоды" в центральных штатах. В частности, в Теннесси, Миссури, Кентукки, Индиане и Арканзасе в общей сложности не менее 12 человек погибли от торнадо и наводнений, ABC News.
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