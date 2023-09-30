Спасти Америку

Tania Еременко

«Баракнулась», я думаю, Европа и те, кто к ней примкнули безучастно... Америке... дожить бы до потопа - страна-банкрот - продажна, лжива, властна. «Баракнулась», конечно, Украина - сильна была - с Россиею едина... В крови теперь по локоть - не отмыться, мечтам о куче евриков - не сбыться. «Баракнулся» и Правый сектор с ними, расплата ждет их присно и отныне. Бандиты! Не в свои залезли сани, что натворили - знаете и сами. «Баракнулся» и Ярош с ПАрАшенко, с подругой, Юлькой-зэчкой, Яценюк... Турчинов и Аваков, непременно - все, вскорости, решетку обоймут. «Баракнулась» ты, ненька Украина, Опомнись, время есть остановиться! Простит Россия глупую «дивчину», Решившую в крови своей умыться. © Copyright: Т. Тарасова Пыжьянова, 2014 Свидетельство о публикации №114060307485 Стихи заблокированы с того времени, как правил Америкой Барак Обама. Устарели, но до сих пор актуальны.