Задержку увеличения мощности завода «Каспий» в Актау объяснил подрядчик

Технический директор подрядной компании Сергей Микотин, который реализует проект по расширению мощностей опреснительного завода «Каспий» в Актау, поделился информацией о текущих работах по увеличению его производственных мощностей, сообщает пресс-служба акимата города.
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