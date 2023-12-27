Тренер Игнатьев о песне Дзюбы про "Зенит": обыкновенный житейский момент

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что не увидел ничего страшного в том факте, что нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба в день рождения жены Кристины исполнил песню о петербургском "Зените" группы "Ленинград".