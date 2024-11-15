Тайсон ударил Джейка Пола в ходе битвы взглядов

TASS/AP Предстоящей ночью состоится одно из самых долгожданных спортивных событий года. Майк Тайсон, завершивший карьеру почти 20 лет назад, снова выйдет на ринг, где сойдется с блогером Джейком Полом, который успел стать настоящим феноменом в боксе.