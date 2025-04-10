Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Walery
    Автор... Вы написали "а", но для достоверности информации еще необходимо объяснить и "Б"!   Пжалуйста... изложите общ...Неприятность эту ...
  • Иван Ураганов
    Судя по банке-1 литр.Неприятность эту ...
  • евгений
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Неприятность эту мы переживём: что делать, если суперклей попал на пальцы?

Неприятность эту мы переживём: что делать, если суперклей попал на пальцы?

Воистину суперклей — одно из полезнейших изобретений человеческой цивилизации! Сколько разбитых тарелок, пластиковых игрушек, любимых бабушкиных ваз, ножек стульев, джинсов, полок, автомобилей и даже смартфонов осталось бы не отремонтированными на скорую руку, если бы не данный чудо-состав.

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Комментарии
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ВЧ
Виктор Чемисов
Ровно три столовых ложки поваренной соли. А количество воды оставили в секрете.
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16 час.
Иван Ураганов
Судя по банке-1 литр.
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14 час.
W
Walery
Автор... Вы написали &quot;а&quot;, но для достоверности информации еще необходимо объяснить и &quot;Б&quot;!   Пжалуйста... изложите обществу химическую реакцию типа &quot;суперклей&quot; + NaCl =  Na... + ...Cl,   на уровне неорганической химии.
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6 час.
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