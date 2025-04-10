Неприятность эту мы переживём: что делать, если суперклей попал на пальцы?

Воистину суперклей — одно из полезнейших изобретений человеческой цивилизации! Сколько разбитых тарелок, пластиковых игрушек, любимых бабушкиных ваз, ножек стульев, джинсов, полок, автомобилей и даже смартфонов осталось бы не отремонтированными на скорую руку, если бы не данный чудо-состав.