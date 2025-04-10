Воистину суперклей — одно из полезнейших изобретений человеческой цивилизации! Сколько разбитых тарелок, пластиковых игрушек, любимых бабушкиных ваз, ножек стульев, джинсов, полок, автомобилей и даже смартфонов осталось бы не отремонтированными на скорую руку, если бы не данный чудо-состав.
Неприятность эту мы переживём: что делать, если суперклей попал на пальцы?
Комментарии
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ВЧ
Виктор Чемисов
Ровно три столовых ложки поваренной соли. А количество воды оставили в секрете.
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16 час.
Иван Ураганов
Судя по банке-1 литр.
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14 час.
W
Walery
Автор... Вы написали "а", но для достоверности информации еще необходимо объяснить и "Б"! Пжалуйста... изложите обществу химическую реакцию типа "суперклей" + NaCl = Na... + ...Cl, на уровне неорганической химии.
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6 час.
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