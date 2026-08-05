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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зиркзе готов перейти в «Юве». «МЮ» хочет продать форварда или отдать в аренду с обязательным выкупом (Маттео Моретто)

Джошуа Зиркзе открыт для перехода в « Ювентус ». Нападающий ожидает результатов переговоров с « Манчестер Юнайтед » по форме возможной сделки, пишет журналист Маттео Моретто.

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