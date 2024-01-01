ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Так все проблемы от безнаказанности западных кураторов ,они разжигают и стравливают и им ничего нет за это , так не д...После террористич...
  • Евгений Мангуш
    Мне кажется, что это мероприятие направлено на получение дополнительного пособия к Новому Году этим самым силовикам.Улицы Питера стал...
  • Александр Бабин
    Это надо по всей России проводитьУлицы Питера стал...

Улицы Питера стали ловушкой для мигрантов в Новый Год: Брали пачками. Автобус за автобусом наполнялся бородатыми ребятами

Улицы Питера стали ловушкой для мигрантов в Новый Год: Брали пачками. Автобус за автобусом наполнялся бородатыми ребятами

Силовой Захват в Сердце Северной Столицы В преддверии новогодних праздников в Санкт-Петербурге силовые структуры организовали масштабную операцию, нацеленную на мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нургуль Калыгулова
КРОМЕ ПРАВ ЕСТЬ ЕЩЕ И ОБЯЗАННОСТИ!! А ВОТ С ОБЯЗАННОСТЯМИ  ПРОБЛЕМА...
Ответить
1 час.
Александр Бабин
Это надо по всей России проводить
Ответить
24 мин.
Евгений Мангуш
Мне кажется, что это мероприятие направлено на получение дополнительного пособия к Новому Году этим самым силовикам.
Ответить
6 мин.

Картина дня

наверх