Автоэксперт Антюфьев назвал машины марок Land Rover, Peugeot и Nissan самыми проблемными

Автомобили марок Land Rover, Peugeot и Nissan считаются самыми проблемными. Они не отличаются надежностью и требуют дорогого ремонта, рассказал автоэксперт Валерий Антюфьев в беседе с «Российской газетой».
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