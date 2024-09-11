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Царьград

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Заклятый враг Донбасса вычислен: Боевика, помогавшего ВСУ, задержали в ЛНР

Заклятый враг Донбасса вычислен: Боевика, помогавшего ВСУ, задержали в ЛНР

Сотрудники ФСБ России по Луганской Народной Республике задержали мужчину, который несколько лет воевал против республик Донбасса.

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Nana Абраменко
смертная казнь когда?
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