Клиенты форекс-дилеров смогут торговать контрактами на товары и ценные бумаги

Форекс-дилеры планируют предоставить клиентам более широкий спектр финансовых инструментов, добавив к традиционным валютным парам контракты на разницу цен ряда базовых активов (CFD), пишет «Коммерсантъ», опросивший компании, работающие на рынке форекс-дилеров.
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