Потери российской артиллерии в Запорожье в пять раз превысили украинскиеЗастопорившееся наступление украинской армии заставило ее сосредоточиться на борьбе с российской артиллерией, которая мешает продвигаться пехоте и механизированным формированиям.
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