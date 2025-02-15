В России заявили о снижении отпускных цен на красную икру

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ» Рыбаки Дальнего Востока располагают достаточными запасами красной икры, а отпускные цены значительно снизились, поэтому дефицита и всплеска цен к предстоящим праздникам не ожидается.
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