Царьград

5 807 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed Red
    Русские нанесли столь мощный удар по ВСУ, что проняло даже британцев. Может все таки лучше ударить по адресу - по бри...Мощный удар по ВС...
  • Ed Red
    ракеты SCALP как раз применяются режимом для ударов по нашей территории. Ну и ква, все фигеют от этого сакрального зн...Уловка Зеленского...
  • Zoia Goldshtab
    НЕлюдь сволочная! Слов нету!Думцы со своими поганями законами!Бумеранг ЕСТЬ!!!!Житель Ступино из...

В Новосибирске мужчина избавился от долга по алиментам после ДНК-теста

В Новосибирске мужчина избавился от долга по алиментам после ДНК-теста

Судебные приставы в Новосибирске рассказали о необычном завершении взыскания с должника по алиментам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
Нужно ДНК тест сделать обязательным при назначении алиментов. Это бы сняло много несправедливости в отношении мужчин, ведь нередко женщины стали хитрить. Забеременев от кого попало, сразу подыскивают богатого &quot;клиента&quot;. Через некоторое время жертве объявляют о беременности и начинают его шантажировать. Мужик вынужден откупаться. А если нет, то на него подают на алименты. В свидетелях естественно лучшие подруги, которые честно подтвердят что видели как они встречались.
Ответить
12 час.
ЭЩ
Эдуард Щетинин
И всё так просто??? А разве к мошеннице не подойдёт ни одна статья УК? На мой взгляд даже несколько можно подобрать! Срок реальный возможно не дадут, но НАКАЗАТЬ НАДО!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх