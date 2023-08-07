В Новосибирске мужчина избавился от долга по алиментам после ДНК-теста

Россиянин

Нужно ДНК тест сделать обязательным при назначении алиментов. Это бы сняло много несправедливости в отношении мужчин, ведь нередко женщины стали хитрить. Забеременев от кого попало, сразу подыскивают богатого "клиента". Через некоторое время жертве объявляют о беременности и начинают его шантажировать. Мужик вынужден откупаться. А если нет, то на него подают на алименты. В свидетелях естественно лучшие подруги, которые честно подтвердят что видели как они встречались.