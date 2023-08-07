Судебные приставы в Новосибирске рассказали о необычном завершении взыскания с должника по алиментам.
В Новосибирске мужчина избавился от долга по алиментам после ДНК-теста
Комментарии
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Россиянин
Нужно ДНК тест сделать обязательным при назначении алиментов. Это бы сняло много несправедливости в отношении мужчин, ведь нередко женщины стали хитрить. Забеременев от кого попало, сразу подыскивают богатого "клиента". Через некоторое время жертве объявляют о беременности и начинают его шантажировать. Мужик вынужден откупаться. А если нет, то на него подают на алименты. В свидетелях естественно лучшие подруги, которые честно подтвердят что видели как они встречались.
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12 час.
ЭЩ
Эдуард Щетинин
И всё так просто??? А разве к мошеннице не подойдёт ни одна статья УК? На мой взгляд даже несколько можно подобрать! Срок реальный возможно не дадут, но НАКАЗАТЬ НАДО!
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7 час.
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