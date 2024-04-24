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"Врачи на колесах": Мобильные стоматологии доедут своим ходом к бойцам ZOV

"Врачи на колесах": Мобильные стоматологии доедут своим ходом к бойцам ZOV

Уникальные машины создали в Челябинской области на базе "Уралов".Передвижные стоматологические кабинеты разработали и собрали на Южном Урале специально для русских бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

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