Перед фильмами в кинотеатрах предлагают показывать ролики о бойцах СВО

Стоит рассмотреть вопрос об увеличении обязательного предела годового объема социальной и патриотической рекламы, в том числе с участниками спецоперации с пяти до 10 процентов, это позволит транслировать ее в кинотеатрах перед показом фильма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии