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Парламентская газета

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Перед фильмами в кинотеатрах предлагают показывать ролики о бойцах СВО

Перед фильмами в кинотеатрах предлагают показывать ролики о бойцах СВО

Стоит рассмотреть вопрос об увеличении обязательного предела годового объема социальной и патриотической рекламы, в том числе с участниками спецоперации с пяти до 10 процентов, это позволит транслировать ее в кинотеатрах перед показом фильма.

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