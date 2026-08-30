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Татар-информ

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Загитова планирует развивать синхронное фигурное катание в Казани

Загитова планирует развивать синхронное фигурное катание в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Олимпийская чемпионка Алина Загитова планирует развивать в Казани синхронное фигурное катание, которое вошло в программу зимних Олимпийских игр 2030 года.

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