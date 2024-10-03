Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

Учебные программы разработаны с учётом потребностей потенциальных работодателей Инновационную площадку для практической подготовки студентов колледжей Москвы в индустриальном парке «Руднево» открыли Сергей Собянин и Владимир Путин.
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