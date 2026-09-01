Участники «Московского долголетия» из Бегового пройдут дистанцию на «Дне ходьбы»

В субботу, 5 сентября в столице в рамках проекта «Лето в Москве» пройдёт фестиваль «День ходьбы», в котором планируют выступить участники «Московского долголетия» из района Беговой.
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