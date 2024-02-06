В Краснодаре из-за ветра пострадал двухэтажный дом 1960 года постройки и еще два объекта

В Краснодаре из-за ветра пострадал двухэтажный дом 1960 года постройки и еще два объектаПрокуратура в Краснодаре проверит инцидент, связанный со срывом крыши многоэтажного дома на 1-м проезде Стасова, 35, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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