В Краснодаре из-за ветра пострадал двухэтажный дом 1960 года постройки и еще два объекта

В Краснодаре из-за ветра пострадал двухэтажный дом 1960 года постройки и еще два объектаПрокуратура в Краснодаре проверит инцидент, связанный со срывом крыши многоэтажного дома на 1-м проезде Стасова, 35, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.