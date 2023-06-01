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ВСУ нанесли удары по Шебекино, есть раненые

ВСУ нанесли удары по Шебекино, есть раненые

Вечером 31 мая и ночью 1 июня украинские военные преступники несколько раз открывали огонь по многострадальному городу Шебекино, который расположен вблизи границы с Украиной в Белгородской области.

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