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Немецкий пфлауменкухен, итальянская сбричолата или русский пирог. Повар рассказал, куда пристроить сливы

Немецкий пфлауменкухен, итальянская сбричолата или русский пирог. Повар рассказал, куда пристроить сливы

Наступил сезон слив – многие хозяйки уже пробовали рецепт пирога из газеты «Нью-Йорк Таймс», однако есть и другие разновидности выпечки, в которых слива впишется органично.

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