Огонь, вода и... мигалку не трогать

В четверг, 25 июля, белорусские огнеборцы отметят профессиональный праздник. Накануне Дня пожарной службы мы заглянули в ПАСЧ №2 ПАСО №7 на объектах ОАО ´Белшина´ и пообщались с двумя пожарными - очень опытным и совсем еще молодым.