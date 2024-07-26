Огонь, вода и... мигалку не трогать

В четверг, 25 июля, белорусские огнеборцы отметят профессиональный праздник. Накануне Дня пожарной службы мы заглянули в ПАСЧ №2 ПАСО №7 на объектах ОАО ´Белшина´ и пообщались с двумя пожарными - очень опытным и совсем еще молодым.
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