Рискованный шаг: Карл III решился отказаться от традиционного лечения своего онкологического заболевания

Британцы обеспокоены решением монарха. Камилла старается поддерживать заболевшего Карла LEGION-MEDIAС тех пор как стало известно о диагнозе Карла, у которого обнаружили рак, многие британцы начали всерьез сомневаться, сможет ли он, учитывая побочные неизбежные эффекты предстоящего ему лечения, заниматься государственными делами.