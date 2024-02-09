Рискованный шаг: Карл III решился отказаться от традиционного лечения своего онкологического заболевания

Британцы обеспокоены решением монарха. Камилла старается поддерживать заболевшего Карла LEGION-MEDIAС тех пор как стало известно о диагнозе Карла, у которого обнаружили рак, многие британцы начали всерьез сомневаться, сможет ли он, учитывая побочные неизбежные эффекты предстоящего ему лечения, заниматься государственными делами.
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