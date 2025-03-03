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В ГД призвали компании проверять свои приложения на предмет клонирования

В ГД призвали компании проверять свои приложения на предмет клонирования

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT посоветовал организациям регулярно проверять свои официальные приложения на предмет возможного клонирования.

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