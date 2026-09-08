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Попов: с 2021 года объем инвестиций в ДФО вырос на 49% против 24% в среднем по России

Попов: с 2021 года объем инвестиций в ДФО вырос на 49% против 24% в среднем по России

Динамика роста Дальнего Востока опережает показатели по России в целом. Об этом завил в интервью «Коммерсанту» на ВЭФ заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

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