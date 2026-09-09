Трагедия детства, побег из семьи и борьба с раком: Кулисы жизни Виктора Рыбина

На сцене Виктор Рыбин всегда ассоциировался с ироничными хитами группы «Дюна» и беззаботным юмором. Однако за пределами эстрадного образа жизнь артиста оказалась наполнена тяжелыми испытаниями: от детской психологической травмы и измены первой жены до сложных семейных решений и многолетнего противостояния онкологическому заболеванию вместе со своей супругой Натальей Сенчуковой.
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