Трагедия детства, побег из семьи и борьба с раком: Кулисы жизни Виктора Рыбина

На сцене Виктор Рыбин всегда ассоциировался с ироничными хитами группы «Дюна» и беззаботным юмором. Однако за пределами эстрадного образа жизнь артиста оказалась наполнена тяжелыми испытаниями: от детской психологической травмы и измены первой жены до сложных семейных решений и многолетнего противостояния онкологическому заболеванию вместе со своей супругой Натальей Сенчуковой.