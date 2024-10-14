Подорожали огурцы, куртки и бензин, подешевели иномарки: омские статистики рассказали, как изменились цены за месяц.
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Подорожали огурцы, куртки и бензин, подешевели иномарки: омские статистики рассказали, как изменились цены за месяц.