«Взяли вещи и на выход». Чиновники подсчитали и ужаснулись: на 1 семью мигрантов государство тратит 2,5 миллиона каждый год

Аким Воземчук

Как понимать,что граждане воюющей с Россией страны Украина,страны убивающей наших детей на войне счет которых перевалил за десятки тысяч ,получают бесплатные жилищные сертификаты,покупают жилье на несколько миллионов и пока в благоустройстве страны совершенно не замечены, наоборот ,все им должны. По вашему "Это другое"В то же время мигранты из Средней Азии и создают те блага цивилизации которыми неблагодарные пользуются и ещё смеют тыкать пальцем в работающего человека.Это просто истерия национал-шовинизма по отношению к людям иной культуры,причем ничем не хуже нашей а в области социальной жизни который они устраивают за свой счет ,они на порядок выше. Ну и как заключение Во всём мире идет конкурентная борьба на рынке рабочих рук и явно добротные руки азиатов не останутся без работы,а Россия будет и дальше стагнировать.Работать просто будет некому ,возросший спрос экономики на трудовые кадры из-за санкций , надо восполнять а чем ??Вместо повышения производительности труда ,нам предлагают вообще сократить рабочую неделю до 4 дней.С головой у товарищей что происходит?? Я работаю по 14 часа и без выходных и то с трудом успеваю .Нет в стране хозяина и это в обозримом будущем выйдет стране боком и никакой ИИ не заменит работающий мастерок.Можете выгонять всех азиатов и раздавать сертификаты украинцам, миллион отрицательной демографии нам никем не заменить, наоборот,после демонстративных демаршей по отношению к жителям соседних стран ,ждите антирусские ответные меры.В Среднюю Азию приходит Китай,в Прибалтике русские ,давно не люди , Скандинавы строят заборы,ЕС сама устроила железный занавес от русских, в Закавказье прочно обосновалась Турция которой мигранты совершенно не мешают ,более того приютила миллионы жителей из стран Азии и все спокойно,Турция на всех парах мчится в региональные державы ,ну а Украина, жителям которой мы раздаем многомиллионные жилищные сертификаты, нам добро ещё вспомнит.Цифры в 2.5 миллионов расходной части бюджета относятся то не к азиатам а к украинцам а вас держат за лохов и ведь получается ,судя по комментариям.Назовите мне хоть одного мигранта из Азии получившего в России бесплатный жилищный сертификат на 6-8 миллионов ? Хрена найдете ,это просто вранье, что на азиатов тратят хоть копейку. А украинцев я могу привести только в одном нашем населенном пункте пару десятков купивших за наш счет жилые дома за несколько миллионов ,украинцы сильно подняли стоимость вторичного рынка жилья своими покупками,а с азиатов исправно стригут лицензии налоги и прочие поборы. Надо взять голову в руки и просто упорядочить миграционное законодательство и жить без приступов зависти и оголтелого шовинизма.Хотя в этом я сильно сомневаюсь.