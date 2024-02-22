Барнаульцы призвали власти не принимать закон об эвтаназии для бездомных животных

Надежда Белугина

Полностью вас поддерживаю. Необходима большая тщательная работа по регистрации животных и ответственности хозяев за приобретение животных. Да, трудно, но это единственно правильно. Отвечать должны хозяева, а не собаки. Хозяева безответственны и беспечны. Но при принятии решения об ответственности жестоки и злы, защищая, как кажется собак, пытаются выглядеть добряками и любителями животных. А оказывается на самом деле - защищая себя эгоиста и лентяя. Никто не мешает ему исполнять законы. Собака в наморднике не может укусить ни ребёнка, ни беспомощного взрослого. Если хозяин не будет выбрасывать ненужный ему приплод, а вовремя обратится к ветеринару за таблетками, приплода не будет. Не будет необходимости избавляться от него после его появления. Именно хозяева, зная, что собака не чистой породы, а от случайного молодца, обманывают покупателя. Или не следит за здоровьем, а потом выбрасывает запаршивевшую питомицу. А потом такая собака оказывается за воротами. Если собака становится опасной, посмотрите, как ведёт себя её хозяин при разборках с соседями, в суде и в обществах защиты животных. И вы услышите лай и увидите клыки, потому что собака часто бывает похожа на хозяина. СПРОСИТЕ, НАКОНЕЦ С ХОЗЯЕВ, АДМИНИСТРАЦИИ ТРУДНО ИСПРАВЛЯТЬ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК ВСЕГО ГОРОДА, ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ НА ЭТО ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ВСЕМ ГОРОДОМ? Я бы многое ещё могла написать, но, думаю, этого вполне достаточно. Проверка по началу работы содержания собак и их полная регистрация с привлечением всех служб, соседей и добровольцев. Любое другое направление уже десятки лет приводит к смертям или инвалидности людей и смерти собак.