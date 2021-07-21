«Америке больше не подняться»: почему в этом уверены американцы

Две умные статьи встретились в инфопространстве: одна — американская, о том, что такое сверхдержава в упадке (то есть США) и в чем конкретно упадок выражается; вторая — китайская (хотя и в американском журнале), из которой можно извлечь полезные выводы насчет того, что такое сверхдержава на подъеме.
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