Bloomberg: причиной удара США по школе в иранском Минабе стала ошибка ИИ

www.globallookpress.com/GENT SHKULLAKU Американский удар по школе в иранском городе Минаб, в результате которого погибли около 123 детей, произошел из-за сочетания устаревших разведданных, устаревших спутниковых снимков и чрезмерного доверия к искусственному интеллекту (ИИ).
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