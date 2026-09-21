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Bloomberg: причиной удара США по школе в иранском Минабе стала ошибка ИИ

Bloomberg: причиной удара США по школе в иранском Минабе стала ошибка ИИ

www.globallookpress.com/GENT SHKULLAKU Американский удар по школе в иранском городе Минаб, в результате которого погибли около 123 детей, произошел из-за сочетания устаревших разведданных, устаревших спутниковых снимков и чрезмерного доверия к искусственному интеллекту (ИИ).

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