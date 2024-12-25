В начале следующего года украинские войска будут оттеснены от Суджи к государственной границе РФ. Об этом в интервью ForPost сообщил севастопольский блогер, музыкант и общественник Алексей Процко, отправившийся добровольцем на СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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