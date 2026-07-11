"Хочет занять нишу главного переговорщика с Западом". Ксения Собчак высказалась о статье Андрея Мельниченко для The Economist

Ксения Собчак в своём телеграм-канале "Кровавая барыня" высказалась об эссе для издания The Economis миллиардера Андрея Мельниченко, в котором тот осветил четыре возможные варианты будущего России после окончания спецоперации на Украине, которые, по его словам, "обсуждаются на Западе".
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