"Хочет занять нишу главного переговорщика с Западом". Ксения Собчак высказалась о статье Андрея Мельниченко для The Economist

Ксения Собчак в своём телеграм-канале "Кровавая барыня" высказалась об эссе для издания The Economis миллиардера Андрея Мельниченко, в котором тот осветил четыре возможные варианты будущего России после окончания спецоперации на Украине, которые, по его словам, "обсуждаются на Западе".