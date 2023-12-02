Овчинский: «Вторалюминпродукт» прошел ГЭЭ на утилизацию электронных отходов

Московский промышленный комплекс по переработке «Вторалюминпродукт» получил государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) федерального уровня на технологию утилизации отходов электронного и электрического оборудования.
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