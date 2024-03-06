Сбербанк повысил ставки по вкладам в юанях

Сбербанк с 6 марта повысил ставки по вкладам юанях, рост — до 1 процентного пункта. Максимальный доход по вкладу в юанях можно получить, если открыть депозит на один год на сумму от 1 млн юаней, рассказал зампредправления Сбербанка Кирилл Царев.
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