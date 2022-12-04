Что делать, если инспектор намеревается сесть в ваш автомобиль, и законно ли это

Никто из водителей не застрахован от неприятного общения с сотрудниками ГИБДД. К сожалению, представители закона не всегда действуют корректно.
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