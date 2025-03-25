В Омске на благоустройство пляжа «Центральный-2» выделили 92 миллиона. Подрядчику нужно обустроить тротуары, проезды, велодорожки, отремонтировать лестницу к пляжу.
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В Омске на благоустройство пляжа «Центральный-2» выделили 92 миллиона. Подрядчику нужно обустроить тротуары, проезды, велодорожки, отремонтировать лестницу к пляжу.