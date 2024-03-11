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Медик Максимов: тофу и бобы поддержат стройность и здоровье мышц

Медик Максимов: тофу и бобы поддержат стройность и здоровье мышц

Добавление в рацион тофу, бобов, птицы и рыбы поможет поддержать стройность и здоровье мышц весной. Об этом рассказал специалист центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» Сергей Максимов в беседе с РИАМО.

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