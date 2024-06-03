История и археология: Как попал в любовный треугольник с Есениным и его женой примерный семьянин Мейерхольд, и что из этого вышло

Судьбы Сергея Есенина, Зинаиды Райх и Всеволода Мейерхольда сплелись самым причудливым образом. Сначала несчастливый брак первых двух, со временем - болезненный любовный треугольник, рокировка супругов, творческая дружба и непроходящая ревность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии